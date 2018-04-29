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    Плишкова выиграла турнир в Штутгарте

    WTA Каролина Плишкова
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    Каролина Плишкова
    На фото:Каролина Плишкова
    Победительницей турнира WTA в Штутгарте (Германия) стала чешская теннисистка Каролина Плишкова.

    В финале чешка обыграла американку Коко Вандевей со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

    Поединок продолжался 1 час 56 минут. Плишкова выполнила 11 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Вандевей 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

    Этот титул стал юбилейным, десятым, для Плишковой на турнирах WTA и всего вторым на грунте. В 2015 году чешка выиграла более низкорейтинговый турнир категории WTA Intarnational в Праге на песчаном покрытии.

    Для Вандевеге это был шестой финал в карьере на турнирах WTA, до этого американка выиграла только два решающих матча – оба на травяном турнире в Хертогенбоше в 2014 и 2016 годах.

    После турнира в Штутгарте Плишкова не изменит свое положение в рейтинге WTA, а вот Вандевеге поднимется на три позиции и станет 13-й.

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