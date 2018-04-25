Четвертое поражение подряд. Такого не было около 15 лет

Сорванный грунтовый сезон и травма

Возвращение Марии Шараповой на корт после дисквалификации состоялось в апреле 2017 года на турнире в Штутгарте, где соскучившаяся по любимому виду спорта россиянка показала неплохую игру.

Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году Несмотря на отсутствие игровой практики, Шарапова сумела дойти до полуфинала, уступив француженке Кристине Младенович.

После того россиянка отправилась в Мадрид, где уже во втором раунде потерпела поражение от канадки Эжени Бушар. А в Риме Марию ждала еще одна неприятность – травма бедра. Она покинула турнир, так и не вернувшись в топ-100 мирового рейтинга, что закрыло ей дорогу на «Ролан Гаррос».

Впрочем, Шарапова в любом случае туда вряд ли бы поехала, так как долгое время восстанавливалась после травмы. Она пропустила даже травяной сезон, включая Уимблдонский турнир.

Победа над первой ракеткой мира

Несмотря на череду повреждений по ходу летнего отрезка, Мария Шарапова смогла приятно порадовать своей игрой на Открытом чемпионате США, где она выбила из борьбы первую ракетку мира Симону Халеп и дошла до 1/8 финала.

Получив «уайлд-кард» от организаторов турнира в Пекине и Тяньцзине, россиянка отправилась покорять Азию. В столице Китая она не преуспела, зато победила в Тяньцзине, завоевав свой первый титул за более чем два года.

В итоге россиянка завершила сезон на 59-м месте в рейтинге WTA, заставив поверить в то, что 2018 год может сложиться для нее успешнее.

Также в прошлом году Шарапова завершила работу над своей книгой «Неудержимая», в которой рассказала об этапах своей жизни.

Ужасное начало нового сезона

Кто же ожидал, что в 2018 году прогресс Марии Шараповой не просто замедлится, а превратится в регресс? Да, россиянка неплохо выступила в Шэньчжэне в январе, затем дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии. Однако вряд ли о таком мечтали ее фанаты, да и она сама.

В третьем круге в Мельбурне россиянка проиграла немке Анжелик Кербер. Затем последовали поражения от румынки Моники Никулеску в Дохе и от японки Наоми Осаки в Индиан-Уэллсе.

В марте Шарапова даже рассталась со своим тренером Свеном Гренефельдом, с которым работала на протяжении четырех лет.

Мария Шарапова Российская теннисистка Думаю, что тот матч в Индиан-Уэллсе помог мне принять тяжелое решение. Нет хорошего и подходящего времени для расставания, особенно когда ты так долго вместе работал с кем-то.

Интрига продержалась недолго, и уже через несколько дней стало известно, что Мария возобновляет сотрудничество с, с которым в свое время побеждала на «Ролан Гаррос».

Prepping for an Easter Egg hunt 🐥 pic.twitter.com/uWL1lOBjVa — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 30 марта 2018 г.

Возвращение в Штутгарт и антирекорд

Накануне Шарапова вернулась в Штутгарт, чтобы защитить 185 очков, которые были набраны в прошлом сезоне. Для Шараповой это один из самых любимых турниров, ведь здесь она побеждала трижды за свою карьеру.

Кроме того, в Штутгарте ей подготовили теплый прием, поскольку она является послом титульного спонсора турнира — компании Porsche. Именно поэтому она без проблем получила «уайлд-кард», а также успела прокатиться на гоночном болиде с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером.

Организаторы даже составили удобный для Марии календарь, вот только с жеребьевкой ей не повезло, ведь уже в первом круге она попала на шестого номера посева француженку Каролин Гарсия, хотя к позитиву можно отнести то, что россиянка ей ни разу не проигрывала.

Так было до 24 апреля. Шарапова все же уступила со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 и покинула турнир. Для нее это поражение стало четвертым подряд. Подобного не случалось уже 15 лет! Но если в 2003 году Мария только начинала делать первые теннисные шаги, то сейчас иметь такие серии просто непозволительно.

Не все потеряно

New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером Российская теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе На самом деле в матче с Гарсией у Шараповой были определенные шансы на успех. Первый сет она провела практически идеально, не позволив сопернице заработать даже один брейк-поинт и выиграв 87 процентов розыгрышей на первой подаче.

Во второй партии россиянка доказала, что у нее есть характер. Проигрывая 2:4, она нашла в себе силы сравнять счет, а в девятом гейме еще и упустила два брейк-поинта, которые могли бы иметь решающее значение, тем более что на своей подаче Мария смотрелась уверенно: 12 эйсов во втором сете и 17 в сумме за матч.

Отыграв три сетбола на тай-брейке Шарапова все же отдала партию, ну а в третьем сете у нее просто не осталось сил.

Мария Шарапова Российская теннисистка В целом мне не удавалось принимать мяч так, как это необходимо делать в поединке с теннисисткой такого типа, как Гарсия. Я не заставляла ее думать. Француженке удалось набрать несколько простых очков, что придало ей уверенности. Каролин играет быстро и агрессивно, но и мне нравится подобный стиль. У меня было преимущество, нужно было доводить встречу до победы. Я должна была действовать умнее, когда у меня было преимущество.

Мария Шарапова — Каролин Гарсия

Поражение в Штутгарте привело к тому, что россиянка вновь покидает топ-50 мирового рейтинга, а это значит, что главные вызовы ее ждут впереди.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев убежден, что уже через три месяца можно ожидать возвращения Марии в топ-20.

Шамиль Тарпищев Президент Федерации тенниса России С Марией Шараповой все нормально, дайте ей разыграться. С такими травмами и перерывами между турнирами ничего удивительного в ее выступлениях нет. Играла она с Гарсией неплохо, подсела немного по темпу, но это нормально. Первый сет хорошо провела, дальше стало сложнее. Если говорить о будущем, то она должна быть в топ-20 в ближайшие три месяца. Ей нужно наиграться и, конечно, чтобы травмы ее не беспокоили.

А вот экс-теннисисткасчитает, что чудес ждать не стоит, поэтому сомневается в возвращении Шараповой на топ уровень.