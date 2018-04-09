New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером

Известная семья

Его семью в целом нельзя причислить к аристократии или элите. Впрочем, на территории Великобритании она довольно известна. Отец – Джереми Гилкс в 1964 году отучился на дерматолога в медицинском колледже больницы Святого Варфоломея, получив степень бакалавра. Затем проходил службу в вооруженных силах, притом в одном из элитных подразделений.

Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году В 1976 году Гилкс-старший окончил Лондонский университет со степенью доктора медицины. В настоящий момент он является одним из ведущих британских дерматологов.

Мать — Робин Гилкс долгое время работала в Оксфордском университете в отделении России и Восточной Европы. Семья Гилкс сама заработала себе имя, обзавелась деньгами и получила репутацию, обеспечив хороший старт своим детям.

Интерес к искусству

Александр Гилкс родился 16 июля 1979 года в Лондоне. У него также есть младший брат Чарли, который появился на в 1985 году.

В молодом возрасте Александр стал интересоваться искусством. Особое впечатление на него произвела выставка Чарльза Саатчи под названием «Сенсация» в Королевской академии искусств. Там он познакомился с акулой Дамьена Херста и палаткой Трейси Эмин.

Гилкс поступил в Бристольский университет, где изучал русский и испанский языки. К слову, любовь к русскому языку еще в детстве ему привила мать.

Александр Гилкс Британский бизнесмен Мои основные инвесторы – россияне. У меня особые отношения с этой страной. Моя мать преподавала русский язык в университете, поэтому я еще в детстве познакомился с русской литературой. Чтобы лучше ее понимать, я начал учить язык. Русская культура сыграла не последнюю роль в моем выборе стать аукционистом. Мне особенно нравятся картины Репина и Брюллова, а также замечательные работы архитекторов. К сожалению, из-за работы у меня нет много свободного времени, но, когда оно появится, я хотел бы вновь приехать в Россию.

Позже Гилкс поступил в Итонский колледж, где познакомился с принцами, став их близким другом. Особенно он сдружился с Гарри, подчеркивая во всех интервью, что не пытается стать популярнее за счет королевской семьи.

⛔️🚬@gagosian #tomwesselmann #smoky Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa) 15 Фев 2018 в 5:26 PST

Развитие карьеры

После окончания учебы Гилкс начал работу в Quintessentially Group. Эта компания предоставляла услуги консьержей на уровне VIP.

Вскоре Александр переехал во Францию, где выучил французский язык и работал в Louis Vuitton главным аукционистом.

В 2008 году он стал акционером Нью-Йоркского отделения Phillips de Pury & Company — одного из самых известных в мире аукционных домов.

Спустя три года Гилкс основал собственную компанию Paddle8, которая за последнее время провела много громких аукционов, в том числе для Мадонны и фонда Элтона Джона. Серьезную помощь Александру оказали Владимир Евтушенко и Марина Абрамович.

Гилкс был назван одним из самых креативных предпринимателей в 2017 году, а также вошел в топ-100 самых влиятельных людей в мире искусств.

Его брат Чарли, отучившись в Итоне и Эдинбурге, тоже стал успешным бизнесменом. Он является основателем нескольких лондонских клубов. Ему принадлежит и закрытый частный клуб «Аннабель».

Свадьба и развод

Александр Гилкс признавался, что в его жизни была лишь одна серьезная любовь, которую звали Миша Нону. 24-летний Александр познакомился с 17-летней девушкой в 2003 году, а их отношения длились 13 лет.

Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса В мае 2012 года Гилкс и Нону поженились. Свадьба состоялась в Венеции, где певица Лана Дель Рей развлекала гостей, среди которых были многие члены королевской семьи и другие знаменитости.

В сентябре 2016 года Миша объявила о разводе, истинная причина которого до сих пор неизвестна. Супруги много путешествовали, успешно развивали бизнес, но, видимо, стали жертвами своих же амбиций. Также свою роль мог сыграть отец Нону, который изначально был против брака.

Александр был очень расстроен разводом и полностью погрузился в работу. Лишь однажды он затронул эту тему.

Александр Гилкс Британский бизнесмен Развод – трудный тест. Когда вы расстаетесь с человеком, с которым прожили 13 лет, это сложно. Миша была моей первой и единственной любовью. Я желаю ей всего наилучшего. Я верю, что смогу полюбить снова, но сейчас не готов к отношениям.

Встреча с Шараповой

Неизвестно, когда и где Гилкс познакомился с Шараповой, но впервые фотокамеры запечатлели их вместе в аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2018 года.

Позже пара все чаще и чаще начала появляться на публике вместе, не скрывая своих отношений, однако и не комментируя эту тему.

В начале апреля СМИ заметили, что Гилкс и Шарапова вместе совершают покупки в Нью-Йорке. На безымянном пальце россиянки журналисты разглядели кольцо, после чего поползли слухи о том, что теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе.

К слову, в социальных сетях Шараповой нет ни одной совместной фотографии с Гилксом. В то же время увеличилось количество фотографий из картинных галерей, хотя раньше она не особо интересовалась изобразительным искусством.

Tom Wesselmann #gagosian Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 15 Фев 2018 в 3:51 PST

В ожидании взлета

Теннисная карьера Шараповой находится в упадке. Отбыв дисквалификацию за употребление мельдония, Мария так и не смогла вернуться на былой уровень.

На данный момент экс-первая ракетка мира занимает лишь 42-е место в рейтинге WTA, которое явно не соответствует ее амбициям.

Впереди – грунтовый сезон, который можно назвать любимым для россиянки. Уже 23 апреля стартует турнир в Штутгарте, на который она заявилась.

Будем надеяться, что перемены в личной жизни помогут Шараповой возродить и спортивную карьеру. Не забываем, что свой последний «Ролан Гаррос» она выиграла в тот момент, когда встречалась с Григором Димитровым.