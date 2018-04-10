Американка Бренгл подала в суд на WTA и ITF

По словам адвоката 28-летней американки Питера Гинсберга, спортсменка проинформировала теннисные организации, что страдает редким заболеванием, которое связано с плохой реакцией на введение игл.
«Теннисные организации проигнорировали свидетельства ее состояния, диагностированного профессионалами, и отказались воспользоваться альтернативными вариантами тестирования, вместо этого подвергая Бренгл такому тестированию, из-за которого она была вынуждена сниматься с турниров. И на данный момент это привело к тому, что ее рука, которой она подает, постоянно опухшая и слабая.
При этом за 10 лет в профессиональном туре она ни разу не пропустила тестирование, и тест ни разу не дал положительный результат», — говорится в заявлении адвоката.
Точная сумма иска пока не определена, но, вероятно, она превысит 10 миллионов долларов.
Сама теннисистка заявила, что подает в суд, чтобы заставить теннисных чиновников уделять здоровью спортсменов больше внимания.