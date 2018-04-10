Американка Бренгл подала в суд на WTA и ITF

Американская теннисистка, занимающая в настоящее время 83-е место в мировом рейтинге, подала иск в суд на Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за проблем со здоровьем, вызванных, по ее словам, повторным забором у нее крови на допинг-тестировании, сообщает Reuters.

По словам адвоката 28-летней американки Питера Гинсберга, спортсменка проинформировала теннисные организации, что страдает редким заболеванием, которое связано с плохой реакцией на введение игл.

«Теннисные организации проигнорировали свидетельства ее состояния, диагностированного профессионалами, и отказались воспользоваться альтернативными вариантами тестирования, вместо этого подвергая Бренгл такому тестированию, из-за которого она была вынуждена сниматься с турниров. И на данный момент это привело к тому, что ее рука, которой она подает, постоянно опухшая и слабая.

При этом за 10 лет в профессиональном туре она ни разу не пропустила тестирование, и тест ни разу не дал положительный результат», — говорится в заявлении адвоката.

Точная сумма иска пока не определена, но, вероятно, она превысит 10 миллионов долларов.

Сама теннисистка заявила, что подает в суд, чтобы заставить теннисных чиновников уделять здоровью спортсменов больше внимания.