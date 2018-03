Зверев остановил Чорича в Майами

5-я ракетка мира немецвышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/4 финала 4-й сеяный обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Зверев 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Чорич записал на свой счет 2 эйса и упустил 2 брейк-пойнта.

Счет личных встреч соперников стал 2-1 в пользу хорвата.

В полуфинале Зверев встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который в другом четвертьфинале обыграл южноафриканца Кевина Андерсона — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).

Clinical display from Sascha Zverev to reach the #MiamiOpen semi-finals for the first time.

Tops Coric 6-4 6-4. pic.twitter.com/7MyHu626Gn