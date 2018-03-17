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    Осака разгромила Халеп в Индиан-Уэллсе

    WTA Симона Халеп
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    Наоми Осака
    На фото:Наоми Осака
    44-я ракетка мира японка Наоми Осака завоевала путевку в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче 1/2 финала Осака разгромила первую сеяную румынку Симону Халеп — 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

    Наоми выполнила 3 эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 7 возможных. На счету Симоны 1 подача навылет, 3 двойных ошибки и 1 брейк.

    Счет личных встреч соперниц стал 3-1 в пользу Халеп.

    В финале Осака сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.


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