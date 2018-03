Осака разгромила Халеп в Индиан-Уэллсе

44-я ракетка мира японказавоевала путевку в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/2 финала Осака разгромила первую сеяную румынку Симону Халеп — 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Наоми выполнила 3 эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 5 брейк-поинтов из 7 возможных. На счету Симоны 1 подача навылет, 3 двойных ошибки и 1 брейк.

Счет личных встреч соперниц стал 3-1 в пользу Халеп.

В финале Осака сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

.@Naomi_Osaka_ downs World No. 1 Halep, 6-3, 6-0!

Will face Kasatkina in first Premier Mandatory final at @BNPPARIBASOPEN! #BNPPO18 pic.twitter.com/Of6djF3Pc2