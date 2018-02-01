Макарова: Синякова отлично подавала и играла агрессивно

Россиянкапрокомментировала свое поражение в матче второго круга на турнире в Санкт-Петербурге сиз Чехии (6:7, 5:7).

«На самом деле, я вполне довольна своей игрой. Было много шансов, но Катя очень хорошо играла, отлично подавала и вообще играла агрессивно.

В концовке первого сета что-то случилось с двумя моими подачами. И в концовке она меня все-таки добила.

Во втором сете уже чувствовала усталость и то, что мы с Настей (Павлюченковой) поздно закончили. Плюс сказывается переакклиматизация после Австралии. Но, в целом, повторюсь, я довольна своей игрой.

Я бы не хотела оценивать игру именно с точки зрения идеала. Гораздо важнее, что я довольна своими ощущениями на корте и тем, как все складывается.

Хотя, конечно, было бы гораздо лучше, если бы сегодняшний матч завершился в мою пользу», — приводит слова Макаровой «Спорт-Экспресс».