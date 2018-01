Рублев уступил Димитрову в Австралии

39-я ракетка мира россиянинне сумел выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/16 финала 30-й номер посева уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.

Рублев записал на свой счет 4 эйса, заработал 29 «виннерсов», допустил 13 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 15 возможных. В активе Димитрова 13 подач навылет, 45 «виннерсов» и 6 брейков, в пассиве — 15 двойных ошибок.

Карреньо-Буста вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии

За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Жо-Вильфрид Тсонга (Франция).

What a finish! 😮

[3] @GrigorDimitrov is through to the 4R and will play the winner of @NickKyrgios/@Tsonga7!#AusOpen pic.twitter.com/PFAVtpUnwA