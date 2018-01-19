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    Рублев уступил Димитрову в Австралии

    ATP Australian Open Григор Димитров Андрей Рублёв
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    Андрей Рублев
    На фото:Андрей Рублев
    39-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

    В матче 1/16 финала 30-й номер посева уступил болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:4, 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.

    Рублев записал на свой счет 4 эйса, заработал 29 «виннерсов», допустил 13 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 15 возможных. В активе Димитрова 13 подач навылет, 45 «виннерсов» и 6 брейков, в пассиве — 15 двойных ошибок.

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    За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Жо-Вильфрид Тсонга (Франция).


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