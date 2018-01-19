Карреньо-Буста вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии

10-я ракетка мира испанецпробился в четвертый круг Australian Open, который проходит в Мельбурне.

В третьем раунде 10-й сеяный за 3 часа 18 минут победил представителя Люксембурга Жиля Мюллера, посеянного под 23-м номером, — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут.

Карреньо-Буста подал 14 эйсов, заработал 48 «виннерсов», совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Мюллера 40 эйсов, 74 виннера, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующим соперником испанца будет победитель матча между шестой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем и американцем Райаном Харрисоном.

Также в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии вышел британец Кайл Эдмунд, обыгравший грузина Николоза Басилашвили, — 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5. Следующим соперником Эдмунда будет либо итальянец Андреас Сеппи, либо хорват Иво Карлович.