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    Карреньо-Буста вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии

    ATP Australian Open
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    Пабло Карреньо-Буста
    На фото:Пабло Карреньо-Буста
    10-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста пробился в четвертый круг Australian Open, который проходит в Мельбурне.

    В третьем раунде 10-й сеяный за 3 часа 18 минут победил представителя Люксембурга Жиля Мюллера, посеянного под 23-м номером, — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут.

    Карреньо-Буста подал 14 эйсов, заработал 48 «виннерсов», совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Мюллера 40 эйсов, 74 виннера, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

    Следующим соперником испанца будет победитель матча между шестой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем и американцем Райаном Харрисоном.

    Также в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии вышел британец Кайл Эдмунд, обыгравший грузина Николоза Басилашвили, — 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5. Следующим соперником Эдмунда будет либо итальянец Андреас Сеппи, либо хорват Иво Карлович.

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