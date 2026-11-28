Завершился шестой этап Гран‑при ISU по фигурному катанию в японском Токио. Его победительницей стала Син Чжи А из Южной Кореи.

Син Чжи А globallookpress.com

Россиянки вне пьедестала

По сумме двух программ Син Чжи А — 219,02 балла, что принесло ей золотую медаль. Второй стала японка Моне Тиба (214,57 балла). Бронзовым призёром стала ещё одна южнокорейская спортсменка — Ю Ен (199,99 балла).

Алина Горбачёва globallookpress.com

Россиянка Алина Горбачёва, шедшая на третьем месте после исполнения короткой программы, в итоге финишировала только пятой, набрав 193,87 балла. В произвольной программе она упала после чисто выполненного тройного флипа, на каскаде «тройной лутц — тройной тулуп» и коснулась рукой льда во время каскада «тройной лутц — двойной аксель — двойной сальхов».

Другая наша соотечественница, Аделия Петросян, стала седьмой — 186,90 балла. В произвольной программе она тоже совершила несколько грубых ошибок, допустив падения с четверного тулупа и тройного сальхова.

Итоговое положение:

1. Син Чжи А (Южная Корея) — 219,02 (75,31 + 143,71)

2. Моне Тиба (Япония) — 214,57 (77,12 + 137,45)

3. Ю Ен (Южная Корея) — 199,99 (71,42+128,57)

4. Юна Аоки (Япония) — 198,98 (69,17 + 129,81)

5. Алина Горбачева (Россия) — 193,87 (71,48 + 122,39)

6. Мако Ямашита (Япония) — 190,85 (69,34 + 121,51)

7. Аделия Петросян (Россия) — 186,90 (65,28 + 121,62)

8. Сара Эверхардт (США) — 185,16 (59,05 +126,11)

9. Маделин Скизас (Канада) — 183,28 (68,36 + 114,92)

10. Виктория Сафонова (Беларусь) — 179,70 (63,11 + 116,59)

11. Юлия Саутер (Румыния) — 176,26 (61,88 + 114,38)

12. Кимми Репонд (Швейцария) — 173,17 (61,02+112,15)

Стали известны все участницы финала Гран‑при ISU

После завершения шестого этапа сформирован состав участниц финала Гран‑при в одиночном катании. Он пройдёт 10–12 декабря в китайском Чунцине. Тиба благодаря второму месту в Токио гарантировала себе участие в финале Гран‑при. Александра Трусова globallookpress.com

Также в соревновании примут участие Мао Шимада, Ами Накаи, Моне Чиба (все трое — Япония), Александра Трусова (Россия), Нина Петрыкина (Эстония) и Анастасия Губанова (Грузия).