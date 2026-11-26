Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила, что чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года состоится в шведском Фалуне, несмотря на визовые ограничения для российских спортсменов. Турнир пройдёт с 24 февраля по 7 марта, в программе — лыжные гонки, прыжки с трамплина и двоеборье.

Этап КМ-25/26 в Фалуне globallookpress.com

«Чемпионат мира пройдёт в Фалуне. Никаких обсуждений, предполагающих иной вариант проведения турнира, никогда не было», — сообщили в FIS в ответ на запрос РИА Новости.

Швеция добивается ужесточения визовых правил для российских и белорусских спортсменов

В конце октября Швеция обратилась в Еврокомиссию с просьбой изменить визовые правила, чтобы страны ЕС могли отказывать российским и белорусским спортсменам в выдаче виз на основании гражданства. Тогда же Шведская лыжная ассоциация сообщила, что FIS не обсуждала перенос чемпионата мира.

18 ноября шведское правительство заявило, что считает участие российских спортсменов потенциальным риском для международных отношений страны. Два дня спустя миграционная служба Швеции сообщила, что не будет выдавать российским спортсменам шенгенские визы для участия в соревнованиях.

По данным шведского телеканала SVT, у спортсменов с визами других стран Шенгенской зоны ещё сохраняется возможность въехать в Швецию. FIS допускает россиян и белорусов с нейтральным статусом к личным дисциплинам, однако решение о въезде каждого спортсмена принимают шведские власти.

Кто из россиян мог бы выступить на ЧМ в Фалуне

26 ноября российская федерация лыж сообщила, что решение о поездке спортсменов на февральский чемпионат мира будет зависеть от того, смогут ли спортсмены получить разрешения на въезд. Нейтральный статус уже есть у Савелия Коростелёва, Дарьи Непряевой и обладательницы Кубка мира сезона-2021/22 Натальи Терентьевой. В марте Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне, уступив бронзовому призёру 3,2 секунды, а Непряева финишировала пятой.

Савелий Коростелёв globallookpress.com

В списке FIS также есть победительница общего зачёта прошлого Кубка России Алина Пеклецова и олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов. В прыжках с трамплина нейтральный статус получили, в частности, серебряные призёры Пекина Евгений Климов и Данил Садреев.

В пятницу, 27 ноября, Коростелёв, Непряева и Терентьева начнут сезон Кубка мира в финской Руке, где первыми пройдут классические разделки на 10 км — все трое приехали в страну до вступления новых ограничений на въезд, поэтому могут участвовать в соревнованиях. После Руки в сезоне-26/27 в скандинавских странах (Финляндии, Норвегии и Швеции) состоятся ещё пять этапов Кубка мира, на которые российские лыжники также рискуют не попасть из-за визовых ограничений.