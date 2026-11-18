Министр миграции Швеции Йохан Форсселл допустил возможность недопуска российских лыжников на чемпионат мира 2027 года в Фалуне.

Йохан Форсселл globallookpress.com

«Мы работаем по трем параллельным направлениям, чтобы ограничить возможности российских граждан посещать Швецию», — цитирует функционера РИА Новости.

В конце февраля — начале марта 2027 года шведский Фалун примет чемпионат мира по лыжным видам спорта. По словам Форсселла, инициативу планируется представить до турнира, чтобы во время ЧМ она уже действовала.

По стопам Норвегии и Финляндии

Ранее визовые ограничения в адрес российских спортсменов усилили Финляндия и Норвегия.

Так, правительство Финляндии 12 ноября приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Новые ограничения, вступившие в силу 16 ноября, распространяются на краткосрочную работу по визе, в том числе в профессиональном спорте, и касаются спортсменов с нейтральным статусом

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Из-за этого российские фигуристы не были допущены на этап Гран-При ISU в Хельсинки, который стартует 20 ноября. Под вопросом их участие в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии в марте 2027 года.

Власти Норвегии также намерены высылать российских и белорусских спортсменов, прибывающих в страну для участия в соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время. С 4 по 6 декабря в Тронхейме пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Отличия от Швеции и Финляндии

По словам министра миграции Швеции Йохан Форсселла, в отличие от Финляндии и Норвегии, шведское правительство не может самостоятельно принимать решения об отказе во въезде российским спортсменам.

«В Швеции, в отличие от Норвегии, Дании и Финляндии, решения принимают отдельные ведомства. Визы выдает не правительство. Но с учетом всего, что мы делаем в совокупности — как на уровне Евросоюза, так и на национальном уровне сейчас — перспективы того, что российских лыжников не будет на стартовой линии в Фалуне, весьма хорошие. Пограничная полиция может обеспечить, чтобы люди, не имеющие права находиться в стране, не находились в ней»«, — сказал Форрселль в интервью для Viaplay.

Вместе с тем министр подчеркнул, что законодательство Европейского союза предусматривает возможность отказать во въезде, если будет сочтено, что существует риск для международных отношений страны.

Швейцария сохраняет нейтралитет

Швейцария рассмотрит визовые заявки российских лыжников в индивидуальном порядке при условии, что их участие одобрено спортивной федерацией, заявили в Госсекретариате по миграции Швейцарии (SEM).

"При условии, что российские спортсмены были допущены к соревнованиям соответствующими спортивными федерациями, их визовые заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке в соответствии с действующими правилами. Если все требования для выдачи визы соблюдены, она, как правило, предоставляется", — заявил официальный представитель SEM Рето Корманн.

Этап Кубка мира в швейцарском Давосе пройдет с 11 по 13 декабря.