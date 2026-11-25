Организаторы Лиги наций опубликовали календарь предварительного этапа на 2027 год. Международная федерация волейбола подтвердила участие мужской и женской сборных России ещё в августе, причём ради возвращения обеих команд число участников на один сезон увеличили с 18 до 19 в каждом турнире. Так свои места сохранили женская сборная Словении и мужская команда Финляндии, которые отобрались по спортивному принципу.

Женская сборная России по волейболу globallookpress.com

В сентябре глава ВФВ Станислав Шевченко сообщил, что на мировых турнирах россияне будут выступать с национальной символикой.

Россиянки начнут с матчей против чемпионок мира и хозяек этапа

С 2 по 6 июня женская сборная сыграет в Бразилии с хозяйками этапа, а также Нидерландами, Сербией и Италией. Итальянки выиграли Олимпиаду в Париже, а год спустя стали чемпионками мира.

Следующие четыре матча россиянки проведут в Макао с 16 по 20 июня — против Китая, Канады, Таиланда и Доминиканской Республики. Завершат предварительный этап в Турции, где с 7 по 11 июля встретятся с хозяйками, Словенией, Францией и Чехией.

Мужчины встретятся с Францией, которой уступили в финале Олимпиады в Токио

Мужская сборная сыграет в Бразилии с 9 по 13 июня. Помимо бразильцев, ей предстоят встречи с Аргентиной, Ираном и Болгарией. Затем россияне отправятся на Филиппины, где с 23 по 27 июня сыграют с Японией, Словенией, США и Китаем.

Последнюю игровую неделю, с 14 по 18 июля, сборная проведёт в Японии. Там её ждут Турция, Куба, действующий чемпион мира Италия и Франция. Напомним, французы обыграли российскую команду в финале Игр в Токио, а в Париже защитили олимпийский титул.

Мужская сборная России по волейболу globallookpress.com

Матчи Лиги наций важны и для отбора на Игры-2028

Результаты пойдут в мировой рейтинг, по которому распределят последние три олимпийские путёвки у мужчин и у женщин. Рейтинг зафиксируют после предварительного этапа Лиги наций в 2028 году. Для мужской сборной России этот путь особенно важен: ВФВ отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше.

У россиянок, впрочем, будет ещё один шанс отобраться на Игры. Они сыграют на ЧМ-2027 в США и Канаде, где путёвки получат три лучшие команды из числа тех, кто ещё не квалифицировался.