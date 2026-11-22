Российские конькобежцы выиграли мужскую и женскую командные гонки преследования на втором этапе Кубка мира в японском Обихиро. Обе команды выступали в нейтральном статусе и в этот раз победили в дивизионе А — сильнейшем на этапе.

Каток в Обихиро globallookpress.com

Россиянки опередили Нидерланды, мужчины побили рекорд катка

Ирина Сальникова, Ксения Коржова и Анастасия Семёнова пробежали шесть кругов за 2:58,30. Нидерландки, выигравшие первую гонку сезона в Пекине, уступили им полторы секунды. Третье место занял Китай (+1,85).

В мужской гонке на восемь кругов Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев финишировали за 3:38,60 — быстрее всех в истории катка в Обихиро. Итальянцы отстали на 1,03 секунды, поляки — на 4,09.

Неделю назад обе команды выиграли в дивизионе B

Россияне вернулись на Кубок мира в нейтральном статусе. В прошлом сезоне ISU допускал их на этапы, которые входили в отбор на Олимпиаду, а летом распространил допуск на международные старты сезона-2026/27.

Борьба за первое место и за награды чемпионата мира в Пекине [в феврале 2027-го] — это абсолютно посильная для нас задача. Победа сегодня важна, но главный старт сезона — это чемпионат мира, и к нему все очень серьезно готовятся. Поэтому наша основная задача — попасть на него. И сегодня девочки наглядно показали, что мы в состоянии бороться за победу с сильнейшими конькобежками мира Николай Гуляев глава Союза конькобежцев России

На первом этапе в Пекине на прошлой неделе обе команды начали сезон с побед в дивизионе B. Уже тогда их время было конкурентным и на фоне сильнейших — у женщин третье среди всех команд на этапе, у мужчин второе. В Обихиро в мужской тройке Найденышев заменил Вячеслава Воробьёва, а Алдошкин и Трофимов снова вышли на лёд вместе: на Олимпиаде-2022 они завоевали серебро в командной гонке вместе с Русланом Захаровым.

В Херенвене из россиян пока ждут только Найденышева

Следующий этап пройдёт с 4 по 6 декабря в Нидерландах. Союз конькобежцев России сообщил, что делегации отказали в визах: из победителей в Обихиро на старт в Херенвене пока может выйти только Найденышев — у него есть французская шенгенская виза.

Даниил Найденышев Архивное фото

Затем Кубок мира переедет в норвежский Ставангер, где этап пройдёт с 11 по 13 декабря. Норвегия закрыла въезд российским спортсменам, в том числе выступающим в нейтральном статусе.