Женская сборная России по шорт‑треку стала бронзовым призёром в эстафете на 3000 метров на 3‑м этапе Мирового тура в южнокорейском Сеуле.

Елена Серёгина Союз конькобежцев России

Первая медаль с 2021 года

В составе сборной России выступали Алёна Крылова, Фаиля Аймалетдинова, Елена Серёгина и Анастасия Жеганова в нейтральном статусе. Это первая международная медаль россиян с ноября 2021 года в этом виде спорта.

Алёна Крылова, Фаиля Аймалетдинова, Елена Серёгина и Анастасия Жеганова Союз конькобежцев России

Первое место в эстафете занял Китай с результатом 4.12,679, а следом за ним на финиш приехали спортсменки из Южной Кореи (4.12,990), уступившие лидерам всего 0,311 секунды. Россиянки стали третьими, показав время 4.13,560, а Япония стала четвёртой (4.14,617). Один из фаворитов соревнований Канада была дисквалифицирована за ошибку при передаче эстафеты.

Из этого состава только Серёгина имеет опыт завоевания медали. В ноябре 2021 года она стала третьей на дистанции 500 метров в нидерландском Дордрехте. Тогда же бронзу завоевал и Константин Ивлиев, который также выступает в Сеуле в составе мужской сборной. Что касается медалей в женской эстафете, то ждать её пришлось ещё дольше. В декабре 2019 года в японской Нагое бронзу завоевали Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Евгения Захарова на этапе Кубка мира.

Нейтральный статус с июня 2026 года

Всего на третий этап Мирового тура отправились 12 российских спортсменов — 6 мужчин и 6 женщин. Они выступают в Сеуле в нейтральном статусе, который был получен от Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2026 года.

Семён Елистратов Союз конькобежцев России

Самым опытным в составе мужской сборной является 36‑летний Семён Елистратов, для которого турнир в Сеуле стал первым международным соревнованием после Олимпиады в Пекине в 2022 году. Тогда он завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Ветеран по‑прежнему остаётся одним из сильнейших российских шорт‑трекистов: в декабре 2025‑го он выиграл чемпионат России на дистанциях 1000 и 1500 метров. В Сеуле олимпийский чемпион преодолел квалификацию на обеих дистанциях и продолжает борьбу за медали.

Третий этап Мирового тура завершится 22 ноября. После этого спортсмены переберутся в Шанхай (27–29 ноября), а затем в Пекин (4–6 декабря).