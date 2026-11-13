25‑летний разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем — автор уникального достижения для регулярных чемпионатов НБА. Он набрал не менее 50 очков, сделал 10 ассистов и не совершил ни одной потери — такого ранее не удавалось ни одному игроку.

Кейд Каннингем globallookpress.com

Когда произошло

Историческое достижение было установлено в ночь на 13 ноября в игре против «Вашингтон Уизардс». Каннингем записал на свой счёт 52 очка (личный рекорд в лиге), 5 подборов и 11 ассистов, не допустив ни одной потери за 48 минут на паркете. С игры он реализовал 16 из 25 бросков, включая 3 трёхочковых из 5, а также 17 из 18 штрафных. Предыдущее достижение принадлежало великому Ларри Бёрду: 46 очков + 10 передач + 0 потерь. Он его установил 16 марта 1990 года.

Встреча получилась очень напряжённой: основное время завершилось вничью — 121:121 — после трёхочкового Трэя Янга одновременно с сиреной. В первом овертайме новичок «Вашингтона» Эй Джей Дибанца также спас команду броском на последних секундах, но во втором овертайме «Пистонс» вырвали победу — 144:140. Для «Детройта» этот успех стал восьмым в 11 матчах текущего сезона.

Кейд Каннингем globallookpress.com

Кто такой Каннингем

Кейд Каннингем — разыгрывающий «Детройт Пистонс». В 2021 году он был выбран под первым номером на драфте НБА. В сезоне 2024/2025 помог команде выйти в плей‑офф, попал в Матч всех звёзд и в третью сборную всех звёзд НБА. В июле 2024 года подписал с «Пистонс» контракт на 5 лет (до 269 млн долларов).

В этом сезоне 25‑летний баскетболист провёл 11 матчей в регулярке, набирая в среднем 25 очков, 7,9 передачи и 5,2 подбора за игру. После 11 матчей у «Детройта» 8 побед и 3 поражения в 11 играх, а также третье место в Восточной конференции.