Дмитрий Пименов выиграл золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе и завоевал олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений россиянин набрал 362,8 очка. Это вторая медаль российских спортсменов на нынешнем ЧМ, обе — золотые.

Дмитрий Пименов Стрелковый союз России

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает участие россиян на турнире в нейтральном статусе.

На взрослом ЧМ Пименов установил юниорский рекорд мира

После стрельбы с колена Пименов делил первое место с индийцем Айшвари Пратапом Сингхом Томаром — у обоих было по 102,9 очка. Стрельбу лёжа россиянин закончил уже единоличным лидером, а в заключительной части финала, стоя, увеличил отрыв. Его итоговые 362,8 очка ISSF отметила в протоколе как юниорский мировой рекорд.

Серебро завоевал словак Патрик Яны (357,2), бронзу — индиец Нирадж Кумар (346,5).

Первое золото в Дохе выиграл Аристархов

До Пименова единственную российскую медаль на этом чемпионате завоевал Антон Аристархов: 3 ноября он победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров, набрав 561 очко. Это золото стало первым для российских стрелков на чемпионатах мира с 2018 года.

Турнир в Дохе продлится до 14 ноября.