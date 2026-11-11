Завершились гонки с раздельного старта на турнире «Югория. Первый снег» в Ханты‑Мансийске у мужчин и у женщин. Победителями стали трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Елизавета Маслакова.

Александр Большунов globallookpress.com

Большунов был вне конкуренции

Мужская гонка с раздельного старта на 10 км коньковым стилем в Ханты‑Мансийске завершилась уверенной победой Александра Большунова с результатом 21 минута 35,1 секунды.

Вторым стал Иван Горбунов, отставший от самого титулованного российского лыжника на 19,6 секунды. Третье место занял Егор Митрошин (+19,8 секунды).

Ханты-Мансийск. «Югория. Первый снег». Мужчины. Свободный стиль (10 км)

1. Александр Большунов — 21:35,1.

2. Иван Горбунов — +19,6 сек.

3. Егор Митрошин — +19,8 сек.

4. Илья Чертков — +31,9 сек.

5. Андрей Сахаров — +33,3 сек.

6. Артем Мальцев — +46,4 сек.

7. Алексей Червоткин — +46,8 сек.

8. Денис Спицов — +48,5 сек.

9. Никита Родионов — +48,8 сек.

10. Роман Еремин — +55,6 сек.

У женщин также на 10 км не было равной Елизавете Маслаковой. Спортсменка из Ленинградской области пробежала дистанцию за 24 минуты 37,2 секунды. Второе место досталось Елизавете Бекишевой (Тюменская область; 24:38,5; +1,3), а замкнула тройку призеров Вероника Степанова (Республика Татарстан; 24:54,4 — +17,2).

Людмила Максакова globallookpress.com

Лыжные гонки. Ханты-Мансийск. «Югория. Первый снег». Женщины. Свободный стиль (10 км). Результаты:

1. Елизавета Маслакова — 24:37,2

2. Елизавета Бекишева — 24:38,5 (+1,3)

3. Вероника Степанова — 24:54,4 (+17,2)

4. Анастасия Томшина — 25:15,3

5. Евгения Крупицкая — 25:23,6

6. Маргарита Антонова — 25:25,8

7. Дарья Белослудцева — 25:32,4

8. Карина Гончарова — 25:38,6

9. Дарья Канева — 25:40,8

10. Алина Лягаева — 25:58,6.

Оба соревнования прошли в рамках отбора на Кубок мира. Позже станет известно, кто из лыжников получил возможность выступить на международном уровне, так как не у всех спортсменов есть допуск.

Когда стартует Кубок мира

Первый этап турнира состоится в финской Руке с 27 по 29 ноября, а следующий в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря.