Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) разрешила ещё нескольким российским лыжникам выступать на международных стартах в качестве нейтральных спортсменов (AIN).

Денис Спицов globallookpress.com

Самые известные Спицов и Крупицкая

Наиболее статусные имена в этом списке: олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов и лыжница Евгения Крупицкая. Также нейтральный статус сегодня, 9 ноября, получили ещё 11 спортсменов: Александр Бакуров, Егор Гусак, Елизавета Еремеева, Наталья Крамаренко, Ирина Митрошина, Данил Нелипа, Дмитрий Плосконосов, Арсений Поздеев, Анастасия Прокофьева и Тимур Шакирзянов.

Также допуск теперь имеют тренеры сборной России и персонал: Александр Кравченко и Владимир Фролов, а также Антон Коробельников, Алексей Торицын и Андрей Шмидт.

Александр Большунов globallookpress.com

Примечательно, что имени самого статусного российского лыжника — трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова — в списке нет.

Кто ещё имеет нейтральный статус

Ранее статус, необходимый для участия в международных соревнованиях, получили: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Никита Денисов, Сергей Волков, Андрей Сахаров, Ксения Шорохова, Алеся Рушенцева, Арина Каличева, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов, Елизавета Маслакова и Алёна Плечёва.

Дарья Непряева globallookpress.com

Из персонала и тренеров к международным соревнованиям допущены: Андрей Нутрихин, Олег Перевозчиков, Виталий Агава, Данил Акимов, Владимир Березин, Дмитрий Биченёв, Сергей Дергунов, Максим Феллер, Егор Немтинов, Александр Печёнов, Владислав Шестаков, Борис Смирнов, Пётр Трифонов, Евгений Уфтиков, Леонид Виноградов, Юрий Виноградов и Владимир Жуль.

Главные соревнования сезона

Первый этап Кубка мира запланирован на 27–29 ноября в финской Руке. Заключительный этап соревнований пройдёт 21 марта 2027 года в шведском Ульрисехамне.

Знаменитая лыжная многодневка «Тур де Ски» сезона 2026/2027 пройдёт с 1 по 10 января 2027 года. В этом году соревнования примут сразу три страны — Франция (впервые в истории), Германия и Италия.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 запланирован с 22 февраля по 7 марта 2027 года в шведском Фалуне.