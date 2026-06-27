Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально объявил о переходе 21-летнего российского центрового Глеба Фирсова.

Глеб Фирсов globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба команды, долгосрочное трудовое соглашение с молодым игроком подписано по схеме «3+2» (на три года с возможностью продления еще на два сезона). Фирсов впервые сыграл в Единой лиге ВТБ в 2023 году.

В минувшем регулярном чемпионате центровой выступал за команду «Бетсити Парма». Он принял участие в 39 матчах, в которых проводил на площадке в среднем около 17 с половиной минут и набирал 9,8 очка, 5 подборов, а также совершал 1,1 блок-шота за встречу.