Евролига предпринимает шаги для повышения своей конкурентоспособности в преддверии возможного прихода НБА в Европу. Одним из ключевых направлений реформы станет увеличение числа участников турнира.

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Согласно планам, к сезону 2027/2028 количество клубов в лиге должно вырасти до 24. А к сезонам 2028/2029 или 2029/2030 планируется расширение до 30 команд, как сообщает портал Mozzart Sport.

На первом этапе реформы восемь новых клубов присоединятся к действующим 13 участникам и получат статус франшиз.

Напомним, что действующим чемпионом Евролиги является греческий «Олимпиакос», который в финале прошлого сезона обыграл испанский «Реал» со счетом 92:85.