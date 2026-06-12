Международная автомобильная федерация (ФИА) восстановила французского гонщика Формулы-1 Пьера Гасли из команды «Альпин» на третье место на Гран-при Монако после пересмотра штрафов.

Пьер Гасли globallookpress.com

Стюарды рассмотрели апелляцию команды «Альпин», которая оспаривала два штрафа Гасли за превышение скорости на пит-лейне. В результате этих штрафов француз, дважды побеждавший на Гран-при, опустился с третьего на седьмое место в итоговой таблице.

Однако после тщательного анализа выяснилось, что Гасли не совершал нарушений, и все его наказания были отменены. Таким образом, гонщик вернулся на подиум, заняв заслуженное третье место.