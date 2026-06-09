Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма достиг нового рекорда в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Француз стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал 30 очков, сделал пять передач и пять подборов. Первым и пока единственным, кто смог повторить это достижение, является пятикратный чемпион лиги, американец Мэджик Джонсон.

Четвертый матч финальной серии НБА между «Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Йорк Никс» пройдет 11 июня и начнется в 3:30 по московскому времени. На данный момент счет в серии 2:1 в пользу «Нью-Йорк Никс».