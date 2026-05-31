Завершился седьмой и решающий матч плей-офф НБА, где «Оклахома-Сити Тандер» встретились с «Сан-Антонио Сперс». Победу одержали гости с результатом 111:103, что позволило «Сперс» выиграть серию со счетом 4-3.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Лучшим игроком «Сан-Антонио» стал французский центровой Виктор Вембаньяма, который набрал 22 очка, сделал семь подборов и две передачи.

Среди игроков «Оклахомы» отличился защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 35 очков, четыре подбора и девять результативных передач.

В финале «Сан-Антонио» сразится с «Нью-Йорк Никс». Первый матч серии запланирован на 4 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени.