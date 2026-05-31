«Сан-Антонио» одержал победу над «Оклахомой» со счетом 111:103 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.
Форвард «Сперс» Джулиан Шэмпени продемонстрировал выдающуюся игру, реализовав 6 трехочковых бросков из 10. 24-летний баскетболист повторил достижение Стефена Карри и Клэя Томпсона, забросив максимальное количество точных попаданий из-за дуги в решающей игре полуфинала. В этом матче Шэмпени набрал 20 очков.
В сезоне 2025/26 Шэмпени сыграл 82 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 11,1 очка, 5,8 подбора и 1,6 передачи за игру.