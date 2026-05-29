Баскетболисты «Сан-Антонио» сумели перевести финальную серию Западной конференции НБА в решающий седьмой матч. В шестой встрече техасский клуб уверенно переиграл «Оклахому» со счётом 118:91 на домашней площадке «Фрост Банк Центр».

Главным героем матча стал Виктор Вембаньяма. Французский центровой оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и собрав 10 подборов. Существенный вклад в победу «Спёрс» также внесли Дилан Харпер с 18 очками и Стефон Касл, записавший на свой счёт 17 баллов.

В составе «Тандер» самым результативным оказался Шей Гилджес-Александер, завершивший игру с 15 очками.

После этой победы счёт в серии сравнялся — 3:3. Решающий седьмой матч состоится 31 мая на площадке «Оклахомы». Начало встречи запланировано на 03:00 мск.