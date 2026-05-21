«Оклахома» сравняла счёт в финальной серии Западной конференции НБА, обыграв «Сан-Антонио» во втором матче со счётом 122:113.

Главным героем матча стал разыгрывающий хозяев Шэй Гилджес-Александер. Канадский защитник набрал 30 очков, сделал четыре подбора и отдал девять результативных передач, став самым результативным игроком встречи.

У «Сан-Антонио» лучшим стал Стефон Касл, записавший на свой счёт 25 очков. Французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 21 очко и 17 подборов.

После этой победы счёт в серии стал равным — 1-1. Третий матч противостояния состоится 23 мая в Сан-Антонио. Начало встречи — в 03:30 по московскому времени.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции, а «Сан-Антонио» завершил сезон вторым.

Действующим чемпионом НБА является «Оклахома».