41-летний Леброн Джеймс, четырехкратный чемпион НБА и легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с руководством «Кливленд Кавальерс» обсуждают возможность заключения нового контракта.

«Леброн еще не принял окончательного решения относительно своего будущего. Но у "Кливленд Кавальерс" и Леброна есть взаимный интерес в возвращении», — приводит слова спортивного инсайдера Брэндона Робинсона портал Basket News.

Минувший сезон стал для форварда 23-м и 19-м плей-офф в карьере. Летом он станет неограниченно свободным агентом, что делает его решение о завершении карьеры или продолжении выступлений в 24-м сезоне одной из главных тем межсезонья.