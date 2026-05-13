Российская фигуристка Софья Муравьёва отметила, что её недавний уход из группы Алексея Мишина не связан с какими-либо скандалами и ссорами.

«Ну вот бывает, что люди где-то не сходятся. Получается, что там я выбрала свою тактику определённую, какие-то жизненные позиции. Алексей Николаевич согласился, принял, сказал: "Ну, значит так".

А вот никаких разногласий не было, никаких ссор, никаких скандалов, как многие пишут, что я скандальная фигуристка со шлейфом уходов», — сказала Муравьёва в выпуске шоу «Каток».

Ранее сообщалось, что Муравьева в дальнейшем может выступать за сборную Франции.