41-летний американский баскетболист Пи Джей Такер, который является чемпионом НБА, объявил о завершении карьеры в североамериканской лиге.

«Уже более 20 лет я посвятил этой работе, и за это время я не смог представить себя в другой роли. Поэтому сейчас я покидаю НБА… Но я все равно буду продолжать играть», — написал Такер в соцсетях.

За свою карьеру Такер выиграл чемпионат Германии в 2012 году и чемпионат Израиля в 2008 году. Он также стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Израиля в 2008 году и финала чемпионата Германии в 2012 году.

В НБА Такер провел 14 сезонов, выступая за такие команды, как «Милуоки Бакс», где он стал чемпионом в 2021 году, «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс».