Этой ночью в НБА прошли два матча второго раунда плей-офф.
«Детройт» — «Кливленд» — 107:97 (25:18, 29:25, 25:32, 28:22)
Счет в серии — 2-0. Теперь команды переезжают в Кливденд, где 9 мая в 22:00 (мск) пройдет третья игра серии.
Лучшим в составе победителей был разыгрывающий Кейд Каннингем (25 очков + 10 передач). У гостей отметим Донована Митчелла (31 очков).
Д: Каннингем (25 + 10 передач), Харрис (21), Д. Робинсон (17), Дженкинс (14).
К: Митчелл (31), Аллен (22), Харден (10).
«Оклахома» — «ЛА Лейкерс» — 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27)
Тут тоже «Оклахома» повела в серии 2-0. Третья игра состоится в Лос-Анджелесе 10 мая в 03:30 (мск).
О: Гилджес-Александер (22), Холмгрен (22), Митчелл (20), Маккейн (18).
Л: Ривз (31), Джеймс (23), Хатимура (16), Смарт (14).