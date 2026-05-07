«Нью-Йорк» добился второй подряд победы над «Филадельфией» во втором раунде плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 108:102 в пользу «Никс».

Главным героем матча стал разыгрывающий Джейлен Брансон, который записал на свой счет 26 очков и помог хозяевам удержать преимущество в концовке встречи.

После двух домашних игр клуб из Нью-Йорка повел в серии со счетом 2-0.

Следующий матч противостояния состоится 9 мая в Филадельфии.

«Сан-Антонио» уверенно разобрался с «Миннесотой» — 133:95.

Самым результативным игроком «Спэрс» стал Стефон Касл, набравший 21 очко. Весомый вклад внес и Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 19 очков и 15 подборов.

Благодаря этой победе «Сан-Антонио» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч команды проведут 9 мая на площадке «Миннесоты».