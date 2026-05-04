«Детройт» уверенно обыграл «Орландо» в решающем седьмом матче 1/8 финала плей-офф НБА — 116:94. Встреча прошла на площадке «Пистонс».
Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, набравший 38 очков.
По итогам серии «Детройт» одержал победу со счётом 4-3 и вышел в четвертьфинал. Там команда встретится с «Кливлендом».
В другом седьмом матче «Кливленд» оказался сильнее «Торонто» — 114:102 на своей площадке.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Скотт Барнс, записавший на свой счёт 24 очка.
«Кавальерс» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в следующий раунд, где сыграют против «Детройта», который ранее выбил «Орландо».