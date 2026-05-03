«Филадельфия» добилась гостевой победы над «Бостоном» в решающем седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 109:100 в пользу команды из Пенсильвании.
Главным героем матча стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Американский баскетболист оформил дабл-дабл, набрав 34 очка и сделав 12 подборов, став самым результативным игроком встречи.
Благодаря этой победе «Филадельфия» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в четвертьфинал плей-офф. Следующим соперником команды станет «Нью-Йорк».