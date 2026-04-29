«Филадельфия» сократила отставание в серии с «Бостоном», одержав победу в пятом матче стартового раунда плей-офф НБА со счетом 113:97.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Несмотря на поражение, «Селтикс» продолжают лидировать в противостоянии — 3-2.

Главным героем встречи стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, записавший на свой счет 33 очка. У «Бостона» самым заметным игроком оказался Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.

Следующий поединок серии пройдет в четверг, 30 апреля, в Филадельфии. Стартовая сирена прозвучит в 23:00 мск.

«Нью-Йорк» уверенно разобрался с «Атлантой» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась крупной победой хозяев — 126:97.

Лидером «Никс» стал Джейлен Брансон, набравший 39 очков и ставший самым результативным баскетболистом матча.

«Нью-Йорк» повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра состоится 30 апреля и начнется в 23:00 мск.

«Сан-Антонио» уверенно преодолел первый раунд плей-офф НБА, обыграв «Портленд» со счетом 114:95 в пятом матче серии. Встреча состоялась на арене «Фрост Банк Центр» в Сан-Антонио.

Одним из ключевых игроков «Спэрс» стал Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 17 очков и 14 подборов.

Команда из Сан-Антонио закрыла серию с итоговым счетом 4-1 и обеспечила себе место во втором раунде плей-офф.