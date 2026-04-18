«Орландо» уверенно обыграл «Шарлотт» в матче плей-ин НБА со счётом 121:90.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, набравший 25 очков.

В первом раунде плей-офф «Орландо» предстоит серия с «Детройтом».  Стартовая игра пройдет на паркете «Пистонс» 20 апреля, начало — в 01:30 мск.

«Финикс» также добился победы в плей-ин, переиграв «Голден Стэйт» со счётом 111:96.

Лидером встречи стал защитник «Санс» Джейлен Грин, записавший на свой счёт 36 очков.

В первом раунде плей-офф «Финикс» встретится с «Оклахомой».  Первая игра серии состоится 19 апреля и начнётся в 22:30 мск.