Завершились два матча плей-ин НБА.
«Филадельфия» — «Орландо» — 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23)
В составе хозяев лучшим был разыгрывающий Тайриз Макси, в его активе 31 очко и шесть передач.
Атакующий защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи. Также у него три подбора и три передачи.
Ф: Макси (31), Убре (19), Эджекомб (19 + 11 подборов).
О: Бэйн (34), Банчеро (18), Блэк (13).
«Филадельфия» вышла в плей-офф НБА, а «Орландо» сыграет против «Шарлотт» за путевку в плей-офф 17 апреля.
«ЛА Клипперс» — «Голден Стэйт» — 121:126 (31:22, 30:31, 28:30, 32:43)
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи. Также у него один подбор и четыре передачи.
В составе хозяев выделялся форвард Беннедикт Матурин, на его счету 23 очка, три подбора и две передачи.
К: Матурин (23), Гарленд (21), Леонард (21), Лопес (17).
Г: Карри (35), Аиртон (20), Порзингис (20), Поджемски (17).
«Голден Стэйт» сыграет с «Финиксом» за путевку в плей-офф. Матч состоится 17 апреля.