Завершились два матча плей-ин НБА.

«Филадельфия» — «Орландо» — 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23)

В составе хозяев лучшим был разыгрывающий Тайриз Макси, в его активе 31 очко и шесть передач.

Атакующий защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи. Также у него три подбора и три передачи.

Ф: Макси (31), Убре (19), Эджекомб (19 + 11 подборов).

О: Бэйн (34), Банчеро (18), Блэк (13).

«Филадельфия» вышла в плей-офф НБА, а «Орландо» сыграет против «Шарлотт» за путевку в плей-офф 17 апреля.

«ЛА Клипперс» — «Голден Стэйт» — 121:126 (31:22, 30:31, 28:30, 32:43)

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи. Также у него один подбор и четыре передачи.

В составе хозяев выделялся форвард Беннедикт Матурин, на его счету 23 очка, три подбора и две передачи.

К: Матурин (23), Гарленд (21), Леонард (21), Лопес (17).

Г: Карри (35), Аиртон (20), Порзингис (20), Поджемски (17).

«Голден Стэйт» сыграет с «Финиксом» за путевку в плей-офф. Матч состоится 17 апреля.