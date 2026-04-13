Руководство «Милуоки Бакс» объявило о расторжении контракта с главным тренером Доком Риверсом, как сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

За три сезона работы в «Бакс» Риверс одержал 97 побед, но потерпел 103 поражения. Команда дважды вылетала в первом раунде плей-офф, а в текущем сезоне впервые с 2016 года не смогла пробиться в плей-офф, заняв 11-е место на Востоке с результатом 32-50.

Риверс присоединился к «Милуоки» в середине сезона 2023/2024, сменив на этом посту Эдриана Гриффина. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, но оба раза не смогла пройти дальше первого раунда. Самым значительным достижением Риверса в «Бакс» стало завоевание Кубка НБА в 2024 году.