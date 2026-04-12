Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, который восстанавливается после травмы бедра, прошёл первый этап лечения в Европе и прибыл в Словению к своей семье.

Как сообщает Ekipa, у игрока сохраняются шансы вернуться на площадку ко второму раунду плей-офф НБА.

Поездка в столицу Словении была согласована с клубом. Изначально баскетболист проходил терапию в Испании, после чего отправился домой. В ближайшие дни он вновь прилетит в Мадрид, где продолжит восстановление в рамках второго этапа лечения. Текущий график реабилитации позволяет рассчитывать на его возвращение во втором раунде плей-офф.

К этому моменту «Лейкерс» уже обеспечили себе место в плей-офф, а также преимущество своей площадки в стартовой серии.