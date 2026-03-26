Пилот команды «Ред Булл», Макс Ферстаппен, отказался начинать пресс-конференцию на медиадне Гран-при Японии до тех пор, пока журналист The Guardian, Джайлс Ричардс, не покинул зал. Об этом сообщил портал The Race.

Конфликт возник из-за вопроса, который Ричардс задал Ферстаппену на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби. Журналист поинтересовался, сожалеет ли Макс об аварии, произошедшей с британским гонщиком Джорджем Расселлом во время испанского этапа.

Эта авария привела к тому, что Ферстаппен получил штраф и потерял очки. По итогам сезона 2025 года нидерландец занял второе место в личном зачете, уступив британцу Ландо Норрису всего два очка.

Макс Ферстаппен, которому в этом году исполнилось 28 лет, является четырехкратным чемпионом Формулы-1 (2021-2024). В прошлом сезоне он занял второе место в личном зачете.