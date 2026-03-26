Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился своими впечатлениями после победы команды в матче регулярного чемпионата над «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 119:109.

Джейлен Браун globallookpress.com

«Это было невероятно важно для нас. Мы знаем, что можем играть с любой командой, но победа над командой с лучшим результатом в лиге на их домашней площадке приносит особое удовлетворение, особенно после поражения от "Миннесоты", которое мы должны были выиграть. Это очень обнадеживающий результат, и мы движемся в правильном направлении», — цитирует Брауна ESPN.

Благодаря этой победе «Бостон» выиграл уже пятую игру из последних шести. «Оклахома» же прервала свою серию из 12 побед подряд.