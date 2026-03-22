«Лейкерс» одержали минимальную победу над «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:104. Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший 33 очка.

Для «Орландо» это поражение стало четвёртым подряд — команда идёт восьмой на Востоке (38–22), тогда как «Лейкерс» (46–25) занимают третью строчку на Западе.

«Хьюстон» в напряжённой домашней игре обыграл «Майами» со счётом 123:122. Лучшим бомбардиром матча стал Бэм Адебайо, оформивший 32 очка и 21 подбор.

«Хит» потерпели четвёртое поражение кряду и располагаются на девятом месте Восточной конференции (38–33). «Рокетс» (43–27) занимают четвёртую позицию на Западе.

«Клипперс» на выезде взяли верх над «Далласом» в овертайме — 138:131. Главным героем встречи стал Дариус Гарленд, записавший на свой счёт 41 очко и 11 результативных передач.

«Маверикс» проиграли третий матч подряд и идут 13-ми на Западе (23–48), в то время как «Клипперс» (35–36) занимают восьмое место.

«Филадельфия» уверенно справилась с «Ютой» в гостях — 126:116. Самыми результативными игроками встречи стали Квентин Граймс и Эйс Бэйли, набравшие по 25 очков.

«Джаз» (21–50) находятся на 14-й позиции в Западной конференции, а «Сиксерс» (39–32) занимают седьмое место на Востоке.