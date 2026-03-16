«Милуоки» на своем паркете обыграл «Индиану» со счётом 134:123 в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Аарон Несмит, который набрал 32 очка.
Эта победа позволила «Милуоки» прервать серию из четырёх поражений подряд. Команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с балансом 28 побед и 39 поражений. «Индиана», имеющая результат 15-53, располагается на последней, 15-й строчке и проиграла уже 13 матчей подряд.
«Торонто» дома оказался сильнее «Детройта» — 119:108. Лучшим снайпером встречи стал форвард канадской команды Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка.
Для «Детройта» это поражение прервало серию из трёх побед. Несмотря на неудачу, команда продолжает лидировать в Восточной конференции с показателем 48-19. «Торонто» идёт на шестом месте с балансом 38 побед и 29 поражений.
«Сакраменто» на своей площадке победил «Юту» со счётом 116:111. Главным героем матча стал Демар Дерозан, который записал на свой счёт 41 очко и 11 результативных передач.
«Сакраменто» остаётся на последнем месте в таблице Западной конференции с результатом 18-51. «Юта» с показателем 20-48 занимает предпоследнюю строчку.
Результаты матчей игрового дня НБА 16 марта
«Нью‑Йорк Никс» — «Голден Стэйт» — 110:107
«Филадельфия» — «Портленд» — 109:103
«Кливленд» — «Даллас» — 120:130
«Торонто» — «Детройт» — 119:108
«Милуоки» — «Индиана» — 134:123
«Оклахома‑Сити» — «Миннесота» — 116:103
«Сакраменто» — «Юта» — 116:111