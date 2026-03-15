В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 казанский УНИКС одержал победу над московским ЦСКА со счетом 86:80.

Тайрон Брюэр globallookpress.com

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал американский форвард Тайрон Брюэр, который набрал 23 очка, сделал пять подборов, одну передачу и три перехвата. Российский центровой Руслан Абдулбасиров также внес значительный вклад в победу своей команды, оформив дабл-дабл с 19 очками, 10 подборами и тремя передачами.

В составе ЦСКА лучшим игроком матча стал центровой Ливио Жан-Шарль, который набрал 18 очков, сделал девять подборов, три передачи и два перехвата, показав коэффициент полезности «+25». Защитник Иван Ухов также внес весомый вклад в игру, отметившись 22 очками.

Эта победа стала второй подряд для УНИКСа, в то время как ЦСКА впервые потерпел поражение после серии из 18 побед.