На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Отепя (Эстония) шведская команда завоевала золотую медаль в смешанной эстафете 4x6 км. Несмотря на то что они использовали 14 дополнительных патронов и допустили один промах, это позволило им выиграть гонку.

Себастиан Самуэльссон globallookpress.com

Второе место заняли швейцарские спортсмены, уступившие победителям 44,5 секунды. Они показали самую точную стрельбу в гонке, использовав только шесть дополнительных патронов. Бронзовые медали достались биатлонистам из США, которые также использовали 14 дополнительных патронов в ходе гонки.