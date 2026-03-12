Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает Алину Пеклецову в данный момент сильнейшей лыжницей страны.

Алина Пеклецова globallookpress.com

«Алина хорошо подготовилась к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках её догоняли, и над техникой прохождения спусков ей ещё нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у неё своеобразная посадка.

Несмотря на возможный дефицит спринтерских качеств у Пеклецовой на финише, Вяльбе напомнила, что подобные спортсменки, как Тереза Йохауг, добивались успеха на Олимпиадах и чемпионатах мира. Тем не менее я всё равно считаю её номером один в нашей команде — это будущее наших лыжных гонок», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка ТАСС.

Сейчас Пеклецовой 20 лет. На недавнем чемпионате России она взяла две бронзовые медали, а в общем зачёте Кубка России располагается на второй строчке. На ОИ‑2026 страну представляла Дарья Непряева.