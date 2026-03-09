«Сан-Антонио» дома уверенно обыграл «Хьюстон» со счетом 145:120 в матче регулярного чемпионата НБА, одержав четвертую победу подряд.
Лучшим у «Сперс» стал французский центровой Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков.
«Сан-Антонио» удерживает второе место в таблице Западной конференции (47-17), тогда как «Хьюстон» остаётся четвёртым (39-24).
«Майами» одержал пятую победу кряду, обыграв дома «Детройт» — 121:110.
Самым результативным в матче стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм с 26 очками и 10 передачами. Российский форвард «Хит» Владислав Голдин отметился двумя подборами.
«Майами» занимает шестое место на Востоке (36-29), а «Детройт» остаётся лидером конференции (45-18).
«Торонто» на своём паркете разгромил «Даллас» 122:92, прервав семиматчевую серию поражений соперника.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторс» Ар Джей Барретт, набравший 31 очко.
«Торонто» поднялось на пятое место в Восточной конференции (36-27), а «Даллас» остаётся 12-м на Западе (21-43).
Результаты матчей игрового дня НБА 9 марта
«Майами» — «Детройт» — 121:110
«Торонто» — «Даллас» — 122:92
«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 138:118
«Милуоки» — «Орландо» — 91:130
«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 145:120
«Портленд» — «Индиана» — 131:111
«Сакраменто» — «Чикаго» — 126:110
«Финикс» — «Шарлотт» — 111:99