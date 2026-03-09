«Торонто» поднялось на пятое место в Восточной конференции (36-27), а «Даллас» остаётся 12-м на Западе (21-43).

«Майами» занимает шестое место на Востоке (36-29), а «Детройт» остаётся лидером конференции (45-18).

Самым результативным в матче стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингэм с 26 очками и 10 передачами. Российский форвард «Хит» Владислав Голдин отметился двумя подборами.

«Сан-Антонио» удерживает второе место в таблице Западной конференции (47-17), тогда как «Хьюстон» остаётся четвёртым (39-24).

Лучшим у «Сперс» стал французский центровой Виктор Вембаньяма , набравший 29 очков.

«Сан-Антонио» дома уверенно обыграл «Хьюстон» со счетом 145:120 в матче регулярного чемпионата НБА, одержав четвертую победу подряд.

