Завершилась мужская эстафета по биатлону в рамках 7-го этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Норвегия globallookpress.com

Первое место заняла сборная Норвегии, которая завершила дистанцию за 1:13.30,7, используя при этом семь дополнительных патронов.

Второй была Франция с отставанием в 19,1 секунды и 6 использованными дополнительными патронами.

Третьей стала Швеция (+48,1; 10 патронов и один штрафной круг).


Биатлон.  Кубок мира — 2025/2026.  Контиолахти (Финляндия).  Эстафета, мужчины:

1.  Норвегия — 1:12.01,9 (ноль штрафных кругов, семь дополнительных патронов).
2.  Франция +19,1 (0+6).
3.  Швеция +48,1 (1+10).
4.  Финляндия +53,2 (0+6).
5.  США +1.23,1 (1+7).
6.  Германия +1.43,1 (2+11).
7.  Украина +1.51,0 (0+8).
8.  Словения +2.02,6 (0+10).