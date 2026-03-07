Завершилась мужская эстафета по биатлону в рамках 7-го этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
Первое место заняла сборная Норвегии, которая завершила дистанцию за 1:13.30,7, используя при этом семь дополнительных патронов.
Второй была Франция с отставанием в 19,1 секунды и 6 использованными дополнительными патронами.
Третьей стала Швеция (+48,1; 10 патронов и один штрафной круг).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Эстафета, мужчины:
1. Норвегия — 1:12.01,9 (ноль штрафных кругов, семь дополнительных патронов).
2. Франция +19,1 (0+6).
3. Швеция +48,1 (1+10).
4. Финляндия +53,2 (0+6).
5. США +1.23,1 (1+7).
6. Германия +1.43,1 (2+11).
7. Украина +1.51,0 (0+8).
8. Словения +2.02,6 (0+10).