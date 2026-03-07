Третьей стала Швеция (+48,1; 10 патронов и один штрафной круг).

Второй была Франция с отставанием в 19,1 секунды и 6 использованными дополнительными патронами.

Первое место заняла сборная Норвегии , которая завершила дистанцию за 1:13.30,7, используя при этом семь дополнительных патронов.

Завершилась мужская эстафета по биатлону в рамках 7-го этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

