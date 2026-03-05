Организаторы «Формулы‑1» приняли решение не переносить этапы Гран‑при в Бахрейне и Саудовской Аравии, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, — информирует журналист BBC Эндрю Бенсон.

Логотип гонок globallookpress.com

Как сообщает источник, если не будет возможности провести гонки в запланированные сроки, они будут отменены. Сейчас из‑за плотного календаря нет возможности сдвигать этапы на другие сроки.

Гран‑при Бахрейна намечен на 10–12 апреля, а этап в Саудовской Аравии — с 17 по 19 апреля. Новый сезон «Формулы‑1» стартует 6–8 марта в Австралии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ были нанесены удары по военным базам США в Бахрейне, Саудовской Аравии и других странах региона.