По информации Motorsport Italia, команда «Астон Мартин» не сможет полноценно участвовать в первом этапе сезона Формулы-1 2026 года, который пройдет с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия).

Проблемы с поставками запасных частей, возникшие из-за поломок на предсезонных тестах в Бахрейне в конце февраля, привели к тому, что команда даже рассматривала возможность пропуска Гран-при Австралии. В этом случае «Астон Мартин» столкнулась бы с штрафными санкциями.

Несмотря на это, болиды AMR26 все же прибудут в Мельбурн, но пройдут лишь минимальную дистанцию, необходимую для квалификации. После этого они будут остановлены уже через несколько кругов гонки.